統一獅與樂天桃猿3連戰首戰就戰到延長賽11局，靠著林安可陽春炮打破僵局，終場以3比1勝出，也賞桃猿3連敗。雖然終結者陳韻文又「砸鍋」，不過總教練林岳平認為這是一場好比賽，「所有投手都堅持到最後，這是我們目前最大優點。」

羅昂用97球投8局，投出5次三振、2保送，僅被敲2支安打、無失分，退場時是勝投候選人，9局下獅隊換上陳韻文，但他單局被敲3支安打，也讓比賽進入延長賽。

「餅總」表示，9局沒讓羅昂續投主要是他的投球數已接近百球，加上教練團希望他續投8局時就反映有點累，「1分領先就交給後援投手守成。雖然韻文BS，但後面所有投手都堅持到最後，這是我們目前最大的優點。」陳韻文救援失敗後，獅隊陸續推出劉軒荅、王鏡銘、江承峰、邱浩鈞，都沒讓桃猿再添分數。

羅昂本季用球數都在90幾球，從未破百，林岳平表示，還是視比賽節奏而定，希望能在他的能力範圍盡量拉長局數，但也不要過度消耗他，「因為他年紀也有點大了。」