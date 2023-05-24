芬蘭智庫能源與清潔空氣研究中心（CREA）24日公布報告指出，受惠於3月出口收入增加，俄國4月石油稅收月增6％，且5月可能進一步攀升。這意味著：俄油銷售增加帶動相關稅收升高，自今年1月與2月的低點反彈。

CREA能源分析師表示，西方國家未能調整俄油價格上限並嚴格執行該政策，導致這些制裁措施「失去效果、完整性與可靠度」。

CREA首席分析師兼該報告共同作者麥里維塔（Lauri Myllyvirta）表示：「歐盟沒有履行承諾，也就是每兩個月檢討一次價格上限政策，以確保其低於平均市場價格。」