芬蘭智庫能源與清潔空氣研究中心（CREA）24日公布報告指出，受惠於3月出口收入增加，俄國4月石油稅收月增6％，且5月可能進一步攀升。這意味著：俄油銷售增加帶動相關稅收升高，自今年1月與2月的低點反彈。
CREA能源分析師表示，西方國家未能調整俄油價格上限並嚴格執行該政策，導致這些制裁措施「失去效果、完整性與可靠度」。
CREA首席分析師兼該報告共同作者麥里維塔（Lauri Myllyvirta）表示：「歐盟沒有履行承諾，也就是每兩個月檢討一次價格上限政策，以確保其低於平均市場價格。」
儘管歐盟對俄國原油實施禁運、G7（七大工業國）針對俄油設定價格上限，但這些制裁措施依然無法阻止俄國從燃料出口獲取大筆收入。最新報告顯示，俄國3月與4月石油收入升抵去年11月以來最高，使其能夠繼續資助俄烏戰爭。
芬蘭智庫能源與清潔空氣研究中心（CREA）24日公布報告指出，受惠於3月出口收入增加，俄國4月石油稅收月增6％，且5月可能進一步攀升。這意味著：俄油銷售增加帶動相關稅收升高，自今年1月與2月的低點反彈。
CREA能源分析師表示，西方國家未能調整俄油價格上限並嚴格執行該政策，導致這些制裁措施「失去效果、完整性與可靠度」。
CREA首席分析師兼該報告共同作者麥里維塔（Lauri Myllyvirta）表示：「歐盟沒有履行承諾，也就是每兩個月檢討一次價格上限政策，以確保其低於平均市場價格。」
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