統一獅與樂天桃猿戰到11局才靠著林安可陽春炮以3比1勝出，敲出本季第7轟成為球隊致勝英雄的林安可卻有些懊惱「為什麼不早點打」，因為在6、8局壘上有2名跑者時他都成為該局第3個出局數，「我都太急了。」

林安可前4次打擊都沒有建樹，還吞下2次三振，直到11局上從陳禹勳手中敲出本季陽春炮，才打破平手僵局，也靠著這一轟成為單場MVP並追上味全龍劉基鴻，並列全壘打王。

本季7轟全部都是陽春炮，林安可也不知道原因，「其實壘上有人時想法都是一樣的，只是我自己沒有掌握好，像是前面4次打擊揮到的都是壞球，比較急躁一點，應該不要急著打。」

去年林安可飽受傷勢困擾，今年開季雖然也曾多次被砸到頭，導致較慢在一軍出賽，但回歸一軍賽場後他展現昔日長打火力，目前也追上劉基鴻並列全壘打王，「其實只是做好自己能掌握的，（獎項）沒特別去想，去年我都在跟傷勢對抗，今年只希望有好表現。」

林安可認為，把自己能掌握好的事情做好比結果更重要，「結果不是最重要，過程沒有做好的話就是再練。」