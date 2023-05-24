食物越古怪，反而更容易行銷。近日拉麵店「拉麵公子」推出「大王具足蟲拉麵」，瞬間就吸引到全台網友關注，店家更稱已經賣出破千碗，不少人紛紛揶揄「蚵仔麵線Pizza輸慘了」、「必勝客哭哭」。

大王具足蟲拉麵近日可說搶盡風頭，不少人看到相關消息後更是爭先恐後向拉麵店預約，嘗試過的人更說，在大王具足蟲身上可以吃到蒸蛋、蝦肉跟蟹膏的口感，非常特別，儘管一碗要價是破天荒的1480元，但仍被預約一空。

同時推出的必勝客「蚵仔麵線披薩」，縱使有香菜加持，聲量卻完全被大王具足蟲蓋過，不少網友直言「完全忘了這回事」。(圖／必勝客提供)

其實同時段，必勝客也推出了話題性十足的「蚵仔麵線披薩」，披薩餅皮上鋪滿了蚵仔、麵線還有最具討論度的香菜，未料卻因為大王具足蟲拉麵的出現，瞬間沒了聲量。

許多網友也紛紛揶揄：「這波必勝客輸的不冤，任何東西碰到王蟲拉麵都不是對手」、「我看必勝客下次就要推出大王具足蟲披薩了」、「必勝客有沒有考慮找宮崎駿來聯名一下王蟲披薩」、「看來只能推出大王具足蟲披薩才能抗衡了」、「王蟲披薩加上香菜，應該可以贏」、「我甚至都忘了蚵仔麵線披薩這回事」、「你這樣講下次他們就會推出蟋蟀披薩了」。