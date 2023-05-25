美國肯塔基州一名駕駛人日前開車途中發現油箱快見底了，就近找了一處加油站加油，身上剩下20美元，他在加油站的便利商店買了1張彩券，豈料就此贏得100萬美元最大獎，手氣超旺。

美國《紐約郵報》報導，肯塔基州居民麥可（Michael Schlemmer）日前駕車行駛於美國25號高速公路（US Highway 25），途中發現車子油料所剩無幾，於是他就近在小鎮科爾賓（Corbin）找了一處加油站花了20美元加油。

Kentucky man wins $1M on lottery ticket at gas station after running out of fuel https://t.co/IddJVf8DQP pic.twitter.com/hkvlIO5h3s — New York Post (@nypost) May 24, 2023

當時麥可身上現鈔一共40美元，剩下的20美元，他在加油站的便利商店買了一張「幸運」（Luck）刮刮樂彩券。他刮了彩券，仔細看了看，帶著彩券走回便利商店：「刮了彩券之後，我腦袋空空，因為我才剛起床。我走回店裡把彩券拿給女店員看，她們突然大吃一驚。店主也在場，一票人全部笑了起來。」

麥可刮出來的符號代表他中了最高獎項100萬美元（新台幣約3084萬元）。後來他開車去了肯塔基州彩券總部兌獎，扣除稅金之後，實領61萬6330美元（合新台幣約1900萬元）。彩券總部官員透露，麥可選擇一次領走彩金，而非逐年領款。

直到上週四（18日）領到彩金支票那一刻，他依然覺得不可置信。這筆天上掉下來的財富，麥可要怎麼運用呢？他說，先去買一輛先前相中的新車，剩下的錢存進銀行就好。加油站的便利商店因為賣出這張頭彩刮刮樂，獲得8620美元的獎金。