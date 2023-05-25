有在關注烏俄戰爭的讀者或許知道，自5月2日以來，扎盧茲尼就消失了的傳聞，即便中間有打過網路電話，但是都不同以往，沒有露面。今天稍早（三）俄羅斯官媒首次報導，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）5月初在赫爾松地區的俄羅斯飛彈襲擊中受傷，並進行了開腦手術（craniotomy），但仍不排除為俄羅斯的信息戰，本報無法核實。

據俄羅斯官媒《俄新社》（RIA Novisti）24日報導，一位俄羅斯國安部門代表，援引其在烏軍情報來源，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼在5月初時於赫爾松附近的波薩德-波克羅夫斯克村（Posad-Pokrovskoye）指揮所，遭受俄羅斯飛彈襲擊時頭部受傷，並有多處彈片傷痕。

The Secretary for the National Security and Defense Council of Ukraine, Oleksiy Danilov has Denied the claims today by Russian State Media that the Commander-in-Chief of the Armed Forces, Valery Zaluzhny suffered a Head Injury, as a result of a Russian Missile Strike on a… pic.twitter.com/9iyBuEptEb — OSINTdefender (@sentdefender) May 24, 2023

消息人士指出：「在尼古拉耶夫，扎盧茲尼接受了止血和急救，隨後在基輔軍隊醫院，他接受了開腦手術，」此外，由於他患有的第2型糖尿病的關係，手術變得更加複雜。「目前評估他能夠活下來，但他將無法繼續他的工作。」

前一段時間，扎魯茲尼不再出現在公眾面前。例如5月10日，國際報導都指他拒絕參加北約軍事委員會參謀長聯席會議。隨後就有傳言說他已經受傷甚至死亡。烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Malyar）過去不斷闢謠，稱總司令繼續履行其職責。

除俄羅斯國安情報體系之外，據駭客組織Joker DNR援引烏軍的消息來源稱，扎盧茲尼已經接受了數次複雜的手術，可能因健康原因而退役。駭客們聲稱，關於總司令的消息，是應基輔的西方盟友要求而封鎖的，以便不影響烏軍的士氣。

5月23日（二），扎魯茲尼的社群電報帳號中發了一則新貼文，稱他與北約歐洲盟軍最高統帥、美軍駐歐洲司令部司令卡沃里（Christopher Cavoli）進行了電話交談。然而，不同以往，沒有公佈總司令本人的照片或是影片。