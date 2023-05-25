臺中市政府為市民創造更美好的現代化都市生活空間，而辦理區段徵收土地開發時，融入低碳創新思維，推動區段徵收配餘地植⽣綠美化，結合企業共同植樹打造都市低碳友善環境，讓臺中成為更友善、永續的韌性城市，連結聯合國2030環境永續發展目標（SDGs）第11項「建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市與鄉村」指標，更透過創新措施，在區段徵收案中推動社區培⼒計畫，提升居⺠參與開發意願。

區段徵收整體開發 擘劃先進都市格局

地政局吳局長指出，透過區段徵收整體開發優勢，⼤幅提升⼯程效率品質，同時有效改善周圍既有市區交通路網及各項公共設施，加速完成現代化韌性城市基礎，⽔湳經貿園區就是一個極為成功的案例；過去因受到⽔湳機場飛航禁限建管制，長期影響該地區市容更新與城市立體化發展，但隨高速鐵路通車逐漸取代國內航空運量，臺中市為了讓都市發展能夠與時俱進，乃積極促成該機場升格遷建至清泉崗國際機場，讓都市格局更具國際海空雙港優勢。現在聞名全國的水湳經貿園區，就是位於當初停⽌營運的⽔湳機場原址，同時併入周邊零星⼟地整合開發，透過區段徵收方式成功活化中低度利⽤的⼟地，提供臺中市邁向國際化新都所需的⼤型公共建設⽤地，更以三大基礎建設及五大亮點建築之大型公共設施，持續帶領臺中躍升為國際級城市。

烏日(前竹地區)區段徵收安置措施提供16戶中繼住宅供安置戶使用，落實居住權及生存權保障。(圖/臺中市政府地政局提供)

全國首創8大安置計畫 落實民眾權益保障

吳局長進一步表示，⼟地開發依相關法規有著明確規範，並須遵循嚴謹程序推動，但於開發過程中，往往⺠眾不瞭解作業規定，也不清楚用區段徵收方式的開發優勢，而持著觀望或反對意⾒，甚⾄也有少部分民眾採取激烈的抗爭表達訴求。為了爭取民眾的支持，降低反對抗爭意見，地政局傾聽⺠意並強化溝通，⽬前辦理中的烏⽇（九德地區）區段徵收案，積極推動社區培⼒計畫，在當地成立⼯作站，提供專⼈駐點服務、睦鄰座談會、家⼾拜訪⼯作，合計拜訪219⼈次，讓當地⺠眾能夠充分了解區段徵收開發的相關規定及優勢，而成功提升地⽅開發意願；本案在徵得地⽅⺠意⽀持下已啟動區段徵收程序，另外在烏日(前竹地區)區段徵收案中，推出最完善的8大安置措施來妥善照顧受開發影響的⺠眾，其中前竹中繼宅是全國首創的安置措施，因考量區段徵收工程期間安置對象的臨時居住需求，並維繫當地鄰里情感特性，地政局透過工程規畫安排優先完工該選定街廓並興建臨時組合屋，供合法建物安置戶申請臨時安置使用。

吳局長說明，原安置計畫的中繼宅措施，因考量興建經濟規模及效益，規定有最小興建門檻為20戶，因實際申請戶數未達該門檻礙難執行，但市府多方考量當地里民反映，希望能以維繫地域情感及年老長輩居住習慣等請求，因此修正計畫酌予放寬興建門檻，於110年9月15日實際完成16戶中繼住宅點交予住戶，實際照顧到在地民眾的需求，也提升整體施政效率，讓政府土地開發、地方建設發展及民眾權益保障，共創多方共贏利基。

地政局說明，政府基於事業目的需要辦理區段徵收，經重新規畫整理開發後，取得開發⽬的所需⼟地及公共設施，其餘可供建築⼟地，供原⼟地所有權⼈領回作為「抵價地」；而部分讓售或撥供需地機關使⽤，剩餘⼟地就是「配餘地」，則依規定辦理公開標售、標租或設定地上權。

市府攜手企業共同打造中央公園浪漫櫻花林。(圖/臺中市政府地政局提供)

公私協力合作 共同推動城市綠美化

前開待辦處理之配餘地，為配合都市整體環境，而致力以公私協力提升城市綠美化，例如⽔湳機場原址區段徵收，為了延續中央公園綠美化概念，經協調持有抵價地的建設公司或土地所有權人同意合作，藉⼈⾏道退縮空間進行綠美化；⼀般來說，在建設公司立場，短期間沒有開發計畫，也不會有意願投入處理；本案臺中市政府由高層長官黃秘書長帶隊勘查而啟動跨局處、公私合力的創新作為。另外，為讓臺中市民對都市綠色景觀有感，市府積極推動「種樹引風」及「創造都市綠肺」政策，透過管理機關積極邀請⺠間法⼈企業、其他機關單位及舉辦活動，讓⼤家共同營造都市綠⾊景觀，例如去(111)年3⽉21⽇，與農委會林務局東勢林區管理處在中央公園合辦「森活的碳循」區域植樹活動，邀請市⺠在中央公園種植46種共197株原⽣樹苗，現場除有種樹教學，也免費提供1,200株樹苗供⺠眾領回種植；馨雅建設去年也陸續在中央公園種植了300株櫻花樹，透過公私協⼒⼀起⿎勵企業善盡環境社會責任。(臺中市政府地政局廣告)