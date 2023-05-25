新北市政府水利局為迎戰汛期，目前境內19條市管河川、71條區域排水、7座分洪設施及滯洪壩等水利設施已全數檢查完成，檢查長度高達521公里，總件數超過5,000件以上，期許各河川區域排水系統及相關水利建造物，在汛期期間都能正常發揮疏導功能，保障人民生命財產安全。

水利局長宋德仁表示，為了確認水利建造物的狀況，水利局委託專業廠商與技師，以目視徒步方式，針對河道、水利建造物及跨河橋梁、欄杆等進行檢查，因有些水利建造物位於不易到達或是周邊環境惡劣難以靠近，檢查者常須費盡千辛萬苦攀爬涉水，或進入昏暗又潮濕的防洪設施內做檢查；因此，為利檢查並顧及安全，近年引進無人航空載具(UAV)、透地雷達等設備，以協助檢測防洪設施表面是否有龜裂損壞，或其他影響防洪功能的異常現象發生。

檢查人員有時需要進入昏暗且潮濕的箱涵裡進行量測。(圖/新北市政府水利局提供)

宋德仁說，水利建造物依據「經濟部水利署辦理防水洩水建造物檢查作業要點」進行檢查，檢查結果分為「正常」、「計畫改善」、「注意改善」與「立即改善」4種等級，112年度的檢查結果目前無「立即改善」案件，但「計畫改善」及「注意改善」的案件仍須持續觀察，以防止結構缺失升級或繼續擴大，並逐年編列經費陸續進行改善。

水利局說明，水利構造物除了依規定定期檢查之外，當降雨量超過該建造物保護標準之設計暴雨量，或地震達到震度5弱級以上時，將啟動個案不定期檢查工作，像111年10月16日汐止區24小時降雨量達360毫米即啟動不定期檢查，針對汐止區內11條區域排水、1座分洪設施進行檢查，以確保防洪設施皆能運作正常且安全無虞。

汐止區茄苳溪石籠護岸損壞已搶在今年汛期前完成。(圖/新北市政府水利局提供)

颱風、豪雨等天災不容輕忽，須保持謹慎小心態度，水利建造物的安全性有賴平時檢查及修復工作，統計111年度境內護岸修復長度達1,380公尺、區域排水河道整理長度約9,277公尺、疏濬長度約59,036公尺，檢查結果，有五股區御史坑溪護岸崩塌、崩山坑溪護岸破損、汐止區茄苳溪石籠損壞、金山區南勢溪、金包里溪護岸損壞等案件需修復，已搶在今年汛期前完成，當災害來臨時讓傷害損失降到最低，帶給市民朋友一個更安全的居住環境。（新北市政府水利局 廣告）