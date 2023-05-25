台南高鐵巨星「佳展大展」坐落歸仁七路，該處以雙鐵共構為發展基礎，受惠於行政院2021年核定的「國立成功大學沙崙醫療服務與創新園區先導計畫」，預計2026年完工，未來不僅可提高台南新豐區160%醫療量能，健康園區與與沙崙產業園區(預定地)多方蓄勢待發，串聯醫療服務創新、生技醫療產業、兒童特色醫療及國家級傳染病研究中心勢在必得，備隨周邊建設亦步亦趨，全區預估增加2萬人工作機會，國家級重大建設補漲仁德、歸仁、關廟等台南新豐區趨勢。附近新案珍稀，「佳展大展」開案至今已銷售近9成，黃金機會倒數，親民價格吸引新婚夫妻、小家庭等剛性需求客新居鼎定。

「佳展大展」預計2023年底完工，房型規劃2-4房，主推D、E棟景觀住宅，享精華視野與30米以上棟距，更有千坪花園及完善公設，實現住宅伊甸園。特別規劃女性獨立衣帽更衣間，每個房間皆放得下雙人床，移動空間遼闊，且窗戶使用深窗設計免除雨水與火災煙囪效應及梁柱外移，高坪效規劃堪稱空間魔術師。

「佳展大展」基地擁千坪花園公設。(圖/佳展大展)

「這個區域交通完善卻成屋稀缺，未來成大醫院計畫落成，蜂擁而至的護理師與醫生將成為購屋主力。」現場專案葉昱宗表示，成功大學附設醫院沙崙院區預計115年完工，後續伴隨沙崙醫院延伸醫療服務與創新預定地的招標，將串成醫療體系一條龍，成為代表性的國家級重大建設，並與沙崙產業園區中的中研院、工研院及周邊產業園區相輔相成，提供2萬個工作機會。

高發三路的健康園區與沙崙產業園區(預定地)將於2024年完成醫療照護的產業報編，計畫引進生技、製藥、醫療器材及健康領域等產業，預計吸引至少60位廠商進駐，提供5千個工作機會。現場專案葉昱宗說明，「國立成功大學沙崙醫療服務與創新園區先導計畫」不只做為一個國家發展的核心點，更把周邊打造為醫療重鎮，導入AI、5G、晶片等創新技術，加上未來捷運完工，三鐵共構的阡陌交織，一日生活圈的願景，讓民眾坐擁國家級醫療環境及一日生活圈的便利。

「佳展大展」基地周邊機能完善，坐擁商圈、學區與便捷交通網絡。(圖/佳展大展)

「佳展大展」年底即將成屋，小家庭可搶先沙崙國中K12雙語學校學區資格；除了雙鐵共構的強大優勢，位於隔壁的三井OUTLET PARK也正拓展二期計畫，吸引更多商家進駐，享受生活機能百態櫥窗之餘，在交通、學區、住宅品質間臻至完善，周邊醫療發展鴻圖大展，「佳展大展」成為歸仁區備受矚目的推案地標。

「佳展大展」預計2023年底完工，房型規劃2-4房。(圖/佳展大展)

佳展大展│24-43坪

接待會館：台南市歸仁區歸仁七路近高發三路

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