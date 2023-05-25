想要投資台股，又希望每個月有現金入袋，現在有什麼新的投資選擇呢？復華投信在5/24~5/26展開募集的「復華台灣科技優息」(00929)，是全台灣第一支月配息的股票型ETF，特別適合想要每個月有現金流的配息族，或者已布局滿手的金融股、半導體及債券配息基金，想要有分散投資、擴大收息來源的投資人！

特選台灣科技優息指數， 5大標準篩選優質電子股

復華台灣科技優息ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）的「月配息」機制備受市場關注，強基金網站共同創辦人Faith甚至形容它就是一支「錢多事少離家近」的ETF，主要原因是它所追蹤的「特選臺灣科技優息指數」，其成分股是篩選自收益良好、會賺錢、股息配得令人滿意的台灣電子科技類股，且長期下來可大幅降低配股息後淨值無法填息的問題；此外，ETF單純好懂，觀察指數即一目了然，在國內用新臺幣就可以輕鬆買到世界一流的科技好股。

(圖/復華投信提供)

因此，對於有每個月現金流需求，或是想要每個月都能領到錢的人就很適合，例如獲取的配息可以用來支付每月貸款，提供房貸族更多的財務彈性。專家指出，許多人會擔心債券基金會拿初始本金配息，但ETF並不會發生，因為ETF可分配的收益來源包括三種項目，分別是①現金股利/利息、②收益平準金、③基金已實現資本利得(並扣除未實現資本損失)，其中並沒有「本金」喔！

復華投信強調，00929的配息政策是以配發已經收到的股利為主，並不會積極配發已實現資本利得，所以在穩定領息之餘還能期待電子科技類股產生價值的成長。

鎖定科技資優生 追蹤指數近5年平均股息率7.5％

俗話說「雞蛋要放在不同的籃子裡」，選擇ETF標的也應該要有相同概念，若手上已有相當比重的金融股或半導體等類股，建議可搭配00929用優質科技股分散風險；此外，已布局債券配息基金的配息族，也適合把00929納入資產配置中。

復華台灣科技優息（00929）的指數優、股息優及月月配三大特點，讓它一推出即受到市場投資人的注意，5/24~5/26為首次上市募集(IPO)期間，投資人可洽富邦證券、永豐金證券、元富證券、兆豐證券、玉山證券、凱基證券、國票證券、華南永昌證券、合庫證券、第一金證券、群益金鼎證券、統一證券、台新證券等券商申購。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。