中山北路「欣翰士林官邸」再傳賠售交易，位於中樓層的物件，前屋主持有近6年，最後以1.67億售出，慘賠3216萬。房仲分析，欣翰士林官邸的產品定位較為尷尬，價格才會容易受到挑戰，進而出現賠售狀況。

ETtoday報導，最新實價揭露，中樓層以1.67億完成交易，權狀為199坪，拆算單價為95.7萬，前屋主於2017年購入持有近6年，慘賠3216萬，賠售金額相當於近17輛賓士休旅車。

這不是該建案第一次出現驚人賠售狀況，2021年台塑生醫以約5.1億、每坪105萬的價格買下兩戶，前屋主賠售超過2.3億，曾引起一陣熱烈討論。

事實上，屋齡8年的「欣翰士林官邸」開賣時以豪宅推案，初期成交價曾站上每坪120至130萬，但後來發現土地使用分區為特定商業區，不可做為住宅使用，在嚴格管制下，該建案只能以商業使用來銷售，加上房地合一稅上路，碰到房市修正期，導致買家卻步。

全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，雖然目前商辦市場狀態不錯，但畢竟當地非企業聚集重鎮，加上社區定位一開始不是商辦取向，後續轉型豪辦，辦公室產品的規劃終究與住家不同，在風格與功能上較為尷尬，均是價位受挑戰的地方。