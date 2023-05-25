桃園國際機場在疫情解封後恢復往日的繁忙，大量旅客進出機場，上半年已經突破1千萬人次，機場公司為了讓民眾了解維持機場順利營運背後各單位的努力與專業，將於6月3日舉行「機場CEO實境大挑戰」，透過桌遊模擬機場各種突發狀況，優勝者除了可以獲得禮券之外，還可以深入機場工作場域，體驗一日CEO臨場決策，解決疑難雜症，航空迷千萬不能錯過！

機場公司表示，設計這款桌遊的目的是希望以議題倡議者的角度，讓大眾了解機場營運背後各單位做出的貢獻，讓社會大眾深入淺出了解機場公司的運作、公司治理以及永續發展目標。而6月3日於桃機舉辦的「機場CEO實境大挑戰」，凡參賽即可獲得桌遊、餐飲兌換券等好禮，活動優勝者將安排進入機場管制區及空側作業區域，實際體驗一日機場CEO。

6月3日桃機將舉辦「機場CEO實境大挑戰」桌遊比賽，航空迷千萬不能錯過。（圖/桃園機場 提供）

「機場CEO實境大挑戰」採4人為1組，以桃園機場發生各種營運情境為背景，模擬實際遇到的突發事件，包含航廈工程、新航空公司進駐、跑道巡查以及旅客身體不適等共計24種狀況，玩家需要了解任務的關鍵要素、思考能夠解決問題的部門，並調度員工到相應的單位完成任務，種種狀況考驗著玩家的調度本領；此外，強調永續精神的企業ESG(環境、永續、治理)概念則以秘密任務模式出現在遊戲中，象徵桃機為社會大眾默默的付出與貢獻精神，遊戲最終將以得分多寡選出最後優勝玩家。

推出的桌遊除了讓民眾更了解各部門的工作之外，其中還有模擬機場突發狀況的題目，考驗玩家處理能力。（圖/桃園機場 提供）

機場公司表示，「機場CEO」桌遊已前往5所學校推廣，不管是台上講師或是台下同學，反應熱烈、參與度高，以寓教於樂方式結合業界實務經驗，幫助學生及早進行職涯規劃，也非常歡迎民眾來體驗、挑戰桌遊的樂趣。