南韓房價在過去幾年漲勢猛，首爾房價曾創世界第二高，但從去年開啟「跳樓」模式。根據韓媒報導，首爾部分公寓價格跌幅高達30%~40%，成交量更驟降70%以上，報導分析4大導火線，包括經濟不佳、人口崩盤、全球升息以及居民債務比例高，進而導致房價暴跌。

根據《亞洲日報》報導，南韓房價持續下跌，經濟衰退是第一大導火索，自去年至今，韓國出口已連續8個月負成長，創下14個月貿易逆差，是史上第二長。

人口崩盤是第二大導火索，統計數據顯示，南韓生育率已經連續五年低於1，市場悲觀預期，韓國總和生育率將在2025年降至0.61。南韓今年3月新生兒人口更年減8.1%至2萬1138人，創下1981年開始統計以來最低。

再者，全球大升息使得房貸利率升高，也造成南韓房價持續下跌；最後則是，南韓過去房價暴漲，迅速提高南韓全體國民債務水準，國際金融研究所（IIF）報告顯示，該國2022年家庭債務占國內生產毛額（GDP）比重達104.3%，高居亞洲國家之首，導致民眾買房意願減退。