美國一項研究發現，摩天大樓林立的紐約市正在下沉，其中一個原因竟是上頭多達百萬棟的建築物太重。

美國研究顯示，紐約市上頭矗立的數百萬棟建築太重，可能導致紐約市下沉。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、科技新聞網站「生活科學」（Live Science）報導，美國地質調查所（US Geological Survey）專家帕森斯（Tom Parsons）帶領的研究發現，上百萬棟矗立紐約市的建築物太重，可能導致紐約市下沉，他們的研究已經於8日發表於期刊《Earth’s Future》。

報導指出，GPS數據顯示，紐約下曼哈頓地區正在以每年0.08英寸（約0.2公分）的速度下沉，下沉的其中一個原因和自然有關，冰河時期的地球大部分區域都被大型冰蓋覆蓋，冰蓋下的土地自然下沉，陸地板塊邊緣傾斜上升，冰蓋消融後，原本上升的區域再度下沉。先前有研究顯示，至2100年，美國東岸可能會下沉48至150公分。

不過除了自然因素，帕森斯的團隊進一步調查建築等人為因素對下沉的影響，他們預估紐約市5大行政區總共約有108萬4954棟建築，總重達7620億公斤，相當於778平方公里區域內承載了190萬架滿載的波音747-400型客機。

研究人員接著用電腦模型預估這樣的重量如何影響土地下沉。結果顯示，紐約市每年平均以1至2公釐（0.1-0.2公分）的速度下沉，部分地區的下沉幅度高達4.5公釐（0.45公分）。

不過研究人員也發現，部分地區的下沉速率更快，他們認為可能和建築物的重量、當地土質較鬆軟、冰河消融、抽取地下水等有關。

帕森斯說，紐約市每年平均下沉的幅度並不高，但是當地平均每年海平面上升1至2公釐，所以土地每下沉1公釐，相當於海平面上升的時間又提前一年。