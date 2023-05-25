不滿北京當局下令禁售部分美光記憶體產品，美國議員揚言反制，呼籲商務部將中國大陸DRAM晶片巨頭長鑫存儲（CXMT）納入貿易黑名單。

大陸網信辦21日宣布，美光產品存在較嚴重的網路安全問題隱患，因此要求關鍵資訊基礎設施運營商停止採購美光產品。

路透報導，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，中方對美光的聲明「毫無事實根據」。白宮也透露，美國商務部已就美光議題與中國大陸接觸。

共和黨眾議員蓋拉格（Mark Gallagher）是至今唯一一位呼籲拜登政府採取報復行動的國會議員。他在聲明中強調，美國必須向中國大陸明確表示，不會容許中方對美企或盟友進行經濟脅迫；商務部應立刻將長鑫存儲納入實體清單，並確保任何一項美國技術都不會流向長鑫存儲、長江存儲或其他陸企。

蓋拉格還說，商務部必須確保，對國外記憶體廠所發放的出口許可證，不會被用來填補美光市場空缺，而美國盟友南韓，也應採取同樣行動，避免供應缺口獲得填補。

金融時報日前報導，長鑫存儲是大陸唯一能運用20奈米以下製程生產DRAM的業者，大陸業內人士透露，長鑫的技術落後美光8年（四個世代），目前沒有迎頭趕上的跡象，向美商所訂購的晶片製造設備，不受美國出口管制禁令影響。