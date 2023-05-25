在17日時美國白宮智庫戰略與國際問題研究中心總裁何慕禮在韓國首爾舉行的「美國的外交政策和2024年大選」論壇上表示，若是台海爆發戰爭，將會有500架美國軍機，在10天內飛往台灣海峽。對此，退役少將栗正傑24日就表示，「不要說500架軍機，美國根本過來都不會過來，更不要說回不回的去」，引發討論。

栗正傑24日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「美國根本就不可能來500架軍機，大家可以去看一部電影是《中途島海戰》，日本人那三艘航空母艦為什麼被擊沉呢？其實美軍一直找不到他們，最後是因為他們跟在日本的飛機屁股後面，把他們帶回去航空母艦那邊，也就是說在海戰之中要找到對方是最重要的」。

栗正傑坦言，「現在美國來500架，那他們要回去的時候，解放軍這時候在過去，跟在美軍飛機屁股後面走，降落哪裡打哪裡，而加油機也還是有限，會不會被追擊、截擊？不要說500架軍機，美國根本過來都不會過來，更不要說回不回的去」，栗正傑最後也說，「這就是假議題，我們台灣不要一天到晚自己自認為在美國的核保護傘下面，真的開戰之後，兵凶戰危，每個國家都會求自保」。