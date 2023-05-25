國民黨日前徵召新北市長侯友宜參選2024總統後，民眾黨也通過提名黨主席柯文哲參選2024，加上副總統賴清德代表民進黨出戰2024，藍綠白三腳督態勢已形成，外界也都關注「藍白合」將會如何發展。對此，中天《盧秀芳辣晚報》24日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾是否希望2024的選戰「藍白合」，許多人認為「不是沒機會，試試看也可以，跟以往比較有別，有別於藍綠互相對抗那樣」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》24日由「辮子妹」進行街訪，對於2024三強鼎立，有沒有可能出現「藍白合」的情形，許多民眾紛紛表示「都不錯，可以合作」、「不是沒機會，試試看也可以，跟以往比較有別，有別於藍綠互相對抗那樣」、「合作才有辦法贏」、「看起來要合才有勝算，藍營內部現在搞成這樣子，看了就氣人，還是要合，不過合就是要看怎麼談」、「我覺得可以合作啦，要為台灣這片土地去著想」、「一定要合作，這樣社會才會祥和，不要一黨獨大」。

不過也有民眾不認為可行，「藍白合，我覺得就兄弟登山，各自努力，國民黨自己要努力，畢竟民進黨執政真的太差了，問題太多了，什麼都缺」、「民進黨現在八年人民已經忍受夠了」、「不要合作，兩個都有心機怎麼可能會合作」、「不要合作，兩個都不會讓」。