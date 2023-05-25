國民黨日前徵召新北市長侯友宜參選2024總統後，民眾黨也通過提名黨主席柯文哲參選2024，加上副總統賴清德代表民進黨出戰2024，藍綠白三腳督態勢已形成，而柯文哲也在24日到台南參訪，同時也和前總統陳水扁碰面，陳水扁也在臉書上發出兩人握手的合照，表示「柯P沒有尋求阿扁的支持，只是以民間醫療小組首任召集人身分，路過府城特地關心阿扁的健康情形」，引發討論。

陳水扁也在臉書粉專《陳水扁新勇哥物語》中PO出一篇「柯P路過府城」的文章表示，「柯P沒有尋求阿扁的支持，只是以民間醫療小組首任召集人身分，路過府城特地關心阿扁的健康情形」，陳水扁更接著說，「柯P認為阿扁8年總統經驗，就像活字典，順便請教怎麼拚好台灣的經濟，及如何縮短貧富差距，與用人哲學如林文淵這個人才又是怎麼找到的？」

柯辦也證實，今天柯P與阿扁的確在台南見面，但是對於兩人談話的內容，則因屬於私人行程，不便公開。而網友們也紛紛在陳水扁貼文下方留言「阿扁總統待客周到，還是要小心政治投機份子」、「柯想幹嘛很明顯」、「政治就是這麼有趣」、「感覺有點蹭」。