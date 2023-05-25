近日有大陸網友舉報國泰航空空服員歧視不會說英語和粵語的旅客，香港特區行政長官李家超24日表示，對於有關旅客在21日國泰航班CX987上的經歷感到痛心。他已向國泰航空行政總裁林紹波提出，此次事件屬於嚴重事件，國泰航空需進行檢討，類似情況不容再次發生。國際事務專家賴岳謙24日在《新聞大白話》節目直批，連中東國家都會為了服務旅客聘台灣空服員，這類洋買辦、奴才的心態令人厭惡，是自己侮辱自己。

「歧視語言是絕對不能夠接受的！」賴岳謙直言，尤其航空公司是以服務旅客為主，就要以旅客所使用的語言為方便性，大家尋找一個可以溝通的語言。特別由於國泰航空是中國香港本土的企業。雖然它是太古集團佔有45％左右股份，那是英國人所控制的，但中國的航空公司應該也掌控剩下的30％多。不管如何，民間航空公司，即便是官營航空公司，都應該以服務旅客為主，儘量方便旅客，讓旅客能使用本身的母語溝通。

賴岳謙提到，台灣有時候飛到沙烏地阿拉伯，或飛到中東海灣國家，他們也會聘台灣的空服員，能流利地使用國語來服務旅客。國泰航空現在在推動普通話，但普通話不說，連廣東話也不說，卻要說英文？這是什麼道理？這是什麼態度？

「這是洋買辦，奴才心態啊！誰能接受？當然不能接受嘛！」賴岳謙痛批，你能夠使用的，當然就是普通話為主，尤其是中國香港本土的航空公司，不使用普通話，使用什麼話？講英文為主？簡直是自傷自己、自己侮辱自己，這實在是我們最討厭的洋買辦的嘴臉！

賴岳謙強調，洋買辦的嘴臉為什麼會讓我們整個中國人那麼厭惡？就是這些人以靠講洋文為生，講東洋語文，或講西洋語文，來蹭高他自己的地位，那就是貶低他自己，自己沒有民族自信，這些我們就是把他稱之為奴才，奴才的心態。

「中國人已經站起來了，講自己的母語，天經地義的事情！」賴岳謙表示，航空公司的服務員服務內地民眾，當然要以內地民眾使用的普通話，為你應該要做的事情。「老實說這種洋奴買辦的心態，我是很厭惡的！」