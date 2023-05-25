美聯社22日一篇報導指出，伊朗正在興建新的核武設施，可能位於地下100公尺的深處，超過美國現有武器的打擊範圍。以色列軍方最高將領、總參謀長哈萊維（Herzi Halevi）表示，以色列正嚴密監控伊朗的核武發展，軍方已經準備好要「採取行動」。

根據路透社、土耳其每日晨報（Daily Sabah）報導，哈萊維23日出席國際安全論壇賀茲利亞會議（Herzliya Conference）並發表演說，他提到伊朗濃縮鈾的技術比過去來得更為先進，而這樣的負面發展「可能導致（軍事）行動。」他進一步表示，「我們有能力，其他人也一樣有能力，」暗示美國將會介入。

伊朗正在納坦茲（Natanz）南邊興建新的核設施，藏於地底80至100公尺深處，很有可能超過美國現有武器的攻擊範圍。（圖／美聯社）

與哈萊維出席同場會議的以色列國家安全顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）也說，美聯社的報導並不讓人意外，認為伊朗還有其他未被發現的地下核武設施。至於深藏在地底，可能造成打擊困難，他則表示「沒有到不了的地方」，但同時也強調以色列傾向透過外交手段化解核武僵局。

長期以來，以色列將伊朗視為最大敵人，並多次威脅以武力限制其核武發展。不過以國軍隊能否對伊朗核設施造成持久性的破壞，專家們看法不一。有人猜測，以色列可能利用伊朗周邊國家來發動攻擊；現任總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）則始終支持在外交談判之餘，保留以軍事手段解除伊朗核武的可能性。

伊朗最大的濃縮鈾工廠「納坦茲」（Natanz）曾在2020年7月遭遇祝融之災；2021年4月，伊朗宣布重啟新型離心機後，納坦茲廠隨即遭到網路攻擊，幕後操縱者很有可能就是以色列。

截至目前為止，國際原能總署（IAEA）尚未對伊朗新建核設施做出回應。伊朗當局則表示，一切的活動都按照IAEA規範進行，未來也將配合調查。