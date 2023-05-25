中國大陸成功合成出「炸藥之王」CL-20，號稱威力比TNT強40％，且成本低廉僅TNT的7分之1，共軍更已廣泛在飛彈裝藥使用CL-20，例如東風-31A洲際導彈等。國際戰略專家賴岳謙24日在《頭條開講》節目強調，大陸的反艦中程超高音速導彈，利用第一波誘敵、誘導，待美方標二、標三防空系統反應後，實施飽和的反艦導彈攻擊。搭配中國最新研發比TNT更強的CL-20炸藥，演算結果約24枚左右，就可以打掉一個航母戰鬥群！

賴岳謙表示，學術單位做的兵推的基礎，是建立在科學的演算上，就是把福特號的防衛系統的各種反應速度、雷達的演算速度進行電腦模擬演練。然後再把中國大陸的反艦、尤其是攻打航母的中程、射程在1500~2000公里的超高音速導彈，作為誘敵、誘導，擊中之後實施飽和的攻擊。

賴岳謙提到，假設要打一艘航母，它本身是航母戰鬥群，所以不只是福特號，還包括護衛艦跟導彈驅逐艦，假設總共是5艘或4艘，可以用引誘彈，使用標二、標三的防空系統開始做反擊。你在演算反擊的時候，電腦跑的時候，後面的導彈攻擊就繼續進來了。它並不是我打一下，休息一下，然後再進來下一波。而是之前攻擊的是誘導式的導彈，然後真正的反艦導彈就進來。

「進來的話由於是超高音速，所以速度很快！」賴岳謙指出，打航母一般來講，都是先打掉你的動力，因為航母本身笨重，例如12萬噸或10萬噸，先把它的動力系統打掉，速度慢了停在那裡，然後其他的導彈就進來。還有一個部分就是航母的甲板很厚，中國大陸也必須在火藥上有突破，目前傳出爆炸力極強的CL-20，破壞力更勝TNT，美國也很擔心，因為美國是採壓縮式炸藥，而中國是粉末式的，剛好在物理學上完全相反。

賴岳謙強調，粉末式的炸藥比較穩定，而且可以量產，所以速度快、火力強、精準度又高，專門打移動的大型船艦，演算出來的結果，大概24枚左右，就可以打掉一個航母戰鬥群！