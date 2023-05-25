2024年總統大選「三腳督」正式形成。媒體人吳子嘉表示，2024總統大選「沒有變數」。並透露他最近發現一個很奇怪的事情，直播時柯粉的數量增加，擁護民眾黨主席柯文哲，讓他不禁質疑是1450。

針對2024總統大選，主持人劉寶傑在《關鍵時刻》節目中表示，各黨充滿了變數？ 吳子嘉認為，「沒有變數」。

吳子嘉接著表示，他自己也在做直播，直播的會員，甚至觀眾，大部分是柯粉，以年輕的中間選民最多，所以他能夠召集大家開粉絲見面會，因為這些都是中間選民。不過，他最近發現一個很奇怪的事，突然間，整個直播柯粉的數量增加，擁護柯文哲，卻每天在罵他。他不禁表示，哪來那麼多柯粉，而且都是不知名的柯粉，讓他不禁質疑是1450。

吳子嘉指出，他每一次直播完，大概有20萬的流量，奇怪的是，20萬的流量裡面，莫名其妙出現了一些新的觀眾群。因為他們都知道誰是誰的帳號，帳號卻多了一大堆，因此他質疑是假柯粉，他們就是一定要讓柯文哲選到底，因為柯文哲選到底，副總統賴清德有可能會當選。

吳子嘉認為，這次大選的三腳督關鍵，柯文哲是造王者。柯文哲自己也講了，他能夠決定誰能當選總統。