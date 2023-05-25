我國向美國採購新型F-16V戰機，原定今年第四季交付，國防部稱，供應鏈因疫情影響中斷，故延到明年第三季交付。媒體人黃揚明24日在《頭條開講》節目指出，第一架本來2023年初就該交貨給台灣，現在可能明年下半年才會出廠，2025上半年才會來台灣，對我方整軍備戰影響很大。還傳出採購2台啟動F-16的氣能源車無法啟動F-16，但上面交代一定要驗收，那屆時交貨的F-16V若有瑕疵，是否也不能檢討美國，要自己吞？

彭博日前報導，美售台灣的66架新型F-16V戰機（F-16 C/D Block 70）交機延宕，除因疫情影響生產外，負責組裝的洛克希德馬丁公司也遭遇「技術問題」；而美國空軍也發布聲明證實遭遇「複雜開發挑戰」，但強調美台等各方在積極解決延遲交貨問題。

黃揚明表示，F-16V的軍購案是我們2020年用2400多億的特別預算，分7年去採購，要到2026年全部交貨。按照原本的規畫，第一架是2023年初就要交貨給台灣了，沒有來。前陣子台灣媒體比彭博還早報導，已經發現這個狀況了。當時國軍是說，看起來可能要到明年下半年才會出廠。

「2025年的上半年才會來到台灣測試，才會交貨！」黃揚明提到，反正軍方就會強調說，只要66架都在2026年以前交貨就好了。問題就是我本來跟你買一個東西，本來講說禮拜三要交貨，他給你延到禮拜六，問題是如果禮拜三沒有交貨，你怎麼知道他會不會後面都延遲交貨？因為還沒有到2026年，擔心的是後面也沒辦法按照原本的規畫，這會影響到整個建軍備戰的時程，那就會有很大的影響。

黃揚明強調，2026年很重要，因為現在所有的國際上的預測都說，2027年台海會有很多軍事的壓力。如果2026年以前沒有辦法來到台灣的話，那真的會很危險。第二個是就算今天來了，我們真的有辦法使用嗎？上禮拜媒體就報導，我們買了兩台要啟動F-16的氣能源車，讓飛機能在地面上啟動，讓渦輪、電壓輸出達到一個水平後，才能啟動。結果買來了，在機場都已經使用了，但無法啟動F-16！

「你買了兩台廢物啊！」黃揚明指出，原本要拿來啟動F-16，但沒有辦法啟動F-16？結果傳出上面交代說：你這個一定要驗收！那是甚麼意思？明明不合規格，明明不能用的東西，還要強行驗收！如果有這個問題，當然該檢討要檢討。可是現在軍方都否認，都說有一些缺失、會再做後續的驗收。重點來了：如果送來的是瑕疵品，要測試之後才能知道，如果因為是老美賣給我們的，我們不能檢討，全部要驗收過，就自己吞？

黃揚明直言，我們怕的是這個，其實這個都是錢，某種程度我們的軍購，就是保護費。