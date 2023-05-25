網紅團體「反骨男孩」成員蕾拉憑藉神似鐵肺歌姬鄧紫琪的外表加上直率性格，打出知名度，去年2月她嫁給DJ湯宇，並順利懷上兒子。本月她已懷胎7個月，在社群平台曬出超音波影片，可見寶寶的五官相當清晰立體，讓蕾菈不由自主地說：「覺得像爸爸」，並上傳一段摸到胎動的影片，帶給粉絲滿滿的感動。

蕾菈去年底宣布懷上二寶，今年2月跟老公舉行性別趴，已有1女的她如願戳到象徵兒子的藍色氣球，開心到高舉雙手尖叫，老公湯宇也流下男兒淚，不過她曾表示膀胱狂被胎兒踹，嚴重影響到睡眠，崩潰直呼：「沒辦法想像之後的生活」，最近還聽到6歲女兒童言童語地說不喜歡媽媽變胖，讓她當下超級走心。

不過這些都是幸福的負擔，本月蕾菈的體重已來到最高峰63公斤，24日曬出孕肚照，可見坐在泳池畔的她，穿著兩截式白色比基尼，肚子已經相當大，但她笑得相當幸福，讓粉絲紛紛鼓勵：「母愛美」、「不管變成什麼樣子，都很喜歡妳唷」、「希望湯包健康出生」、「綻放自信的蕾菈最棒」、「好性感的孕婦媽媽」、「這是最美孕婦。」

蕾菈常分享懷孕點滴。(圖/蕾菈 IG)

她也在IG限時動態曬出產檢照的超音波影片，可看到寶寶五官已經成形，正閉著眼睛睡覺，與爸爸湯宇的神情非常相似，讓蕾菈忍不住說：「覺得像爸爸」，湯宇也認證留下「像爹」2字，語氣滿是幸福，她表示常跟兒子互動，隨手拍下影片紀錄摸肚子後，肚皮動了幾下的過程，讓大家見證到生命的奇妙之處。