2024新竹市立委選戰備受關注，外傳民進黨立法院黨團總召柯建銘日前徵詢國立陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔參選新竹市立委意願，中央社記者今天致電本人，獲得證實。

林志潔接受中央社記者電訪表示，過去柯建銘有很多法案都會與她討論，有很多合作，日前柯建銘與她聯繫，原本以為是為了詢問法案的事，未料竟是詢問參選立委的意願，讓她感到訝異。

林志潔說，她在新竹生活18年，新竹市是文化城與科技城，新竹科學園區是台灣重要產業聚落，新竹有非常多年輕人及人才，應幫助他們面對困境，才能為科技業做更好奉獻，因為年輕人的問題，就是新竹市的問題。

林志潔說，新竹市不只有科技，也有本地文化，包括客家、外省、閩南、原住民等群體，應是多元、共榮的示範城市，「如果我真的會參選立委，很大原因是我愛這座城市。」

民進黨竹市黨部主委陳建名接受中央社記者電訪表示，新竹市屬於艱困立委選區，徵召作業由黨中央提名策略小組負責，柯建銘是成員之一，地方黨部沒有立委人選相關消息，相信黨中央會提出最好人選。

民進黨發言人李妍慧3月表態將爭取黨內徵召參選明年初的新竹市立委選舉，她表示，未來除要面對國民黨基本盤，也要與新興崛起的第3勢力競爭，期許自己永遠為故鄉而戰。

新竹市現任立委為國民黨籍鄭正鈐，本月3日已獲國民黨中常會通過第3梯次立委提名作業，力爭連任。

時代力量昨天舉辦2024區域立委第1波提名記者會，提名立委邱顯智參選2024新竹市區域立委選戰。（編輯：陳正健）1120525