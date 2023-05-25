台大學生會會長選舉於昨天進行投票，根據台大學生會選委會今天凌晨開票結果，由中文系四年級學生莊智程獲選新任台大學生會長，預計今年8月上任。

台灣大學學生會選舉罷免執行委員會於5月24日舉行9合1選舉，包括學生會會長、學生代表大會學生代表、學代補選、性別平等委員會學生委員、研究生協會會長、研究生協會研究生代表、文學院學生會長、社會科學院學生會長、生農學院學生會長、電機工程系學會會長等。

台大學生會選委會於24日晚間6時30分進行開票作業，截至25日凌晨的開票結果，台大中文系四年級學生莊智程的得票數高於另一名候選人許冠澤，當選台大學生會會長，任期為2023年8月1日至2024年7月31日。

莊智程在政見中提到，希望讓學生做學習的主人、生活的主人、資訊的主人，並提出取消休學家長同意、服務學習改為選修、檢討英語畢業門檻、取消系所轉出限制、持續推動增設性別友善廁所和性別友善宿舍等政見。

研究生協會會長由台大社會所研究所碩士班學生黃種賢獲選；文學院學生會、生農學院學生會、電機系學生會皆選出新任學生會長，社會科學院學生會長選舉因為僅1名候選人，但不同意票高於同意票，故尚未能選出新任學生會長。

至於台大性平會學生委員部分，預計選出5名，票數前5名者還包含自稱性別流動者、跨性別者的學生；至於先前在經歷寫到曾被送過性平會的候選人，票數則未進入前5名。

各選舉最終正式結果仍依照台大學生會選委會公告的選舉公報內容為準。（編輯：陳正健）1120525