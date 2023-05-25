男星郭品超2004年在經典電視劇《鬥魚》飾演「于超」一角走紅，近年他將演藝重心轉往大陸，並在2021年認愛小19歲女星馬澤涵，生活相當甜蜜。沒想到日前因外景節目《行進中國》登上青海高原，引起嚴重高原反應(俗稱高山症)，讓他崩潰直呼：「真的會死人」，並曬出雙眼有些無神的病容照，讓粉絲看得好心疼。

身為嘉賓的郭品超在《行進中國》出外景已超過一周，曾在IG曬出在黃河騎馬的照片，壯闊河景跟蔚藍的天空融為一體，他則牽著韁繩，露出自信從容的神態，模樣相當帥氣，也跟著主持群至青海高原，未料突傳出身體不適的消息，24日發出病床照，透露為此已住進了醫院，得戴上氧氣面罩好好休養，不禁感嘆：「高原反應真的會死人。」

郭品超虛弱躺床照曝光。(圖/郭品超 IG)

其實郭品超早就覺得身體不舒服，但美景實在太吸引人，日前頭上掛著太陽眼鏡的他，被高海拔的大風吹得一頭亂髮，仍拿手機繞著自己轉了一圈，360度記錄身後美景，最後躺在草地上，露出一抹愜意的笑容，但他坦言「其實是硬撐的」，讓粉絲們湧入社群關心：「高原反應真的很難受，早日康復啊」、「健康才是最重要的，多保重身體！」、「看著躺在床上的哥哥好心疼」、「得這個你整個人會變得有氣無力的，我之前也這樣」、「辛苦了，真的看起來快不能呼吸了。」