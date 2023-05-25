台大近日進行學生組織選舉，包括學生會長、性平委員與學生代表等，但經濟系與社科院先後引發歧視、仇恨風暴，接著又有性平委員候選人自稱跟阿嬤發生過關係，引發軒然大波，最終性平委員會選舉結果率先出爐，該候選人僅獲得158票慘敗，無緣委員職位。

台大性別平等教育委員會學生委員的選舉公報上，一名法律系候選人在11項經歷上寫著「跟阿嬤發生過性行為」，還括號強調是真的，其他經歷還寫「被送過性平會」、「送別人去性平會」、「砍過椰林大道的椰子樹，整顆砍掉」。事後該學生澄清，自己是叫過「外送高溫茶」經驗，並非真的跟阿嬤亂倫，但仍持續遭砲轟。

最終台大性平委員會選舉最終前五名得票數分別為472票、381票、270票、196票和192票，成功當選，該名「高溫茶」學生則是獲得158票，排名倒數第三，無緣性平委員一職。但值得注意的是，該選舉總投票數僅1970票，投票率5.89%。

事後該學生也在臉書上謝票，祝賀五名當選人，直言此次選舉收到許多辱罵、嘲諷和恐嚇，心理上相當難受，幸虧有學長與助教給予關心，希望大家持續關注校內性平議題。