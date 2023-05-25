一名男童因為無法正常尿尿，被母親帶到醫院治療，沒想到醫師一驗發現竟是急性腎衰竭，詢問之後得知男童只要做錯事，就會被母親打屁股懲罰，立刻得知病因，大嘆「很多家長觀念錯誤」。

綜合陸媒報導，浙江一名9歲男童自幼父母離異，跟著母親生活，起初母親相當有耐心，疼愛著兒子，但隨著經濟與生活壓力越來越大，脾氣也開始變得暴躁，時常因為兒子沒有達標而打屁股懲罰，又因為兒子每次被打都繃著臉不說話，讓她看了更火大，開始用掃把柄打兒子屁股。

某天兒子突然抱著肚子，大喊好痛，明明有尿意卻又尿不出來，嚇得母親慌忙送急診，醫師判斷情況不單純，送去做血液透析，證實男童是急性腎衰竭，幸虧及時送醫，救回一命。

醫師坦言，許多父母觀念都認為屁股是肉最多的地方，因此打屁股是最好的懲罰方式，殊不知力道若控制不佳，就容易傷到腎臟，此次案例就是母親時常打屁股，導致孩子皮膚瘀血，腎臟排泄功能受到影響，因而出現急性腎衰竭情形。