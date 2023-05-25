美國債務上限協商繼續卡關，引發市場焦慮，美股主要指數今天收盤再度收黑。

道瓊工業指數下跌255.59點或0.77%，收32799.92點。

標準普爾500指數下挫30.34點或0.73%，收4115.24點。

那斯達克綜合指數下跌76.09點或0.61%，收12484.16點。

費城半導體指數下滑53.35點或1.68%，收3124.09點。（譯者：陳正健）1120525

美債上限協商卡關 亞股多收跌
美四大指數齊挫 台股早盤拉回整理
新台幣連二黑 貶4.6分、收30.794元
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