「台北市樹木保護自治條例」的誕生，原來還有一段難忘的過往！前文化部長龍應台表示，23年前，一株要面臨開路鏟除的老樟樹，而一封市民的陳情信，成了第一粒種子；23年後，她收到陳情人陳之筑的追思訃告，也得知那株老樟樹再度面臨開路鏟樹的命運。後來她打電話給老同事—台北市副市長李四川，李四川表示，經北市新工處協調後，把那一段馬路變成人行步道，老樹就會保留下來。

龍應台24日在臉書粉專表示，23年前，因為一封市民的陳情信，得知一株要面臨開路鏟除的老樟樹，她下了決心要用法令來保護城市裡的樹木，那是「台北市樹木保護自治條例」的第一粒種子。後來花了3年的工夫，在她卸任前最後一次出席議會，樹保條例三讀通過。

龍應台說，寫那封陳情信的人就是陳之筑，是一位老師。她不曾忘記那封濃墨寫的親筆信，不曾忘記那株好不容易搶救下來的老樟樹。從那封信、那株樹開始，台北市的老樹、大樹、深藏庶民記憶的任何樹，不再可能輕易被砍倒。

龍應台表示，23年後的5月20日，收到當年的陳情人陳之筑的追思訃告，也得知那株老樟樹再度面臨開路鏟樹的命運。

龍應台表示，從來不找「在位者」的她，打了電話給老同事—台北市副市長李四川，「明早十點的航班飛回台東，你有時間見面嗎？你在哪裡我都可以去找你……」。她在文化部長任內時，李四川是行政院秘書長。很難想像一個專攻工程、滿臉天生寫著「憨」字的人，可以做柔軟又靈活的秘書長工作，協調所有鬼見愁的疑難雜症。但他就是一個真誠又柔軟的人。

龍應台表示，5月21日，她和李四川早上9點準時在機場的漢堡店碰面。5月24日，萬事繁重的李四川副市長來電，「新工處其實已經協調了，把那一段馬路變成人行步道，老樹就會保留下來。我今天還和他們確認，是定案的。放心吧」。她最後吐一句：之筑，好走，好走。