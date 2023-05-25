美國佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）今天接受億萬富豪馬斯克（Elon Musk）推特直播訪問，正式宣布角逐2024年共和黨總統提名。

法新社報導，迪尚特已向美國聯邦選舉委員會（Federal Election Commission）提及角逐2024年總統大選所需文件。

迪尚特在推特影片中指出：「我是迪尚特，我將角逐總統大選，引領我們的偉大美國再起（lead our great American comeback）。」

迪尚特去年11月以遠超過民主黨對手近20個百分點的極大差距，連任佛州州長，讓他聲勢大漲，被視為共和黨

新星。

美國前總統川普（Donald Trump）已宣布他將角逐共和黨黨內總統提名，目前迪尚特被視為川普在黨內初選的最大敵手。

根據路透社/易普索（Reuters/Ipsos）日前民調，川普在2024年共和黨初選中仍遙遙領先，但分析指出，迪尚特最終將與川普在共和黨總統提名戰一較高下。（譯者：陳正健）1120525