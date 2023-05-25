翁立友去年2月11日和老婆Emily登記結婚，婚後他推新專輯、出席活動也與醫院合作舉辦《北榮有愛，為愛而唱，聲聲不息翁立友演唱會》相當忙碌，上月中時報周刊CTWANT記者就在台北市松山區巧遇他，深夜10點多還站在路邊與兩女一男討論工作事宜，一夥人邊商討邊叫車，只見一身黑衣的翁立友雙手抱胸，戴著口罩的他隱約皺眉看起來有點嚴肅，直到他拉下口罩後才發現他露出一抹淺淺微笑。

拉下口罩的翁立友露出淺淺的微笑。（圖／本刊娛樂組）

剛過48歲生日的翁立友本月準備赴馬來西亞雲頂開唱，但他日前將個唱的曲目先一步在《北榮有愛，為愛而唱，聲聲不息翁立友演唱會》中演出，包括經典歌曲〈堅持〉、〈手中情〉、〈刀馬旦〉、〈我問天〉等，不只獻唱國語老歌〈往事只能回味〉、〈恰似你的溫柔〉，還唱了粵語歌曲〈上海灘〉以及台語老歌〈思慕的人〉，就為了搶先與辛苦的醫護人員分享。

4月中深夜10點多，翁立友與工作人員站在路邊商討工作。（圖／本刊娛樂組）

他先前受訪時表示和老婆Emily是因朋友介紹認識，岳父還是自己的歌迷，雖然夫妻倆沒有計畫宴客，但求婚當天已經邀請了親友在萬豪酒店吃飯，他讚老婆又乖又善良，也尊重老婆個性低調，所以除了不宴客也不會出國度蜜月，他同時甜蜜透露和老婆計畫生兩個小孩，才能讓孩子們有個伴，難怪這麼努力賺奶粉錢，深夜時間還與工作人員站在路邊商討工作事宜。

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