韓國演員張赫出了名的愛運動，就連到海外拍攝也會想方設法做些簡單的跳繩和肌力訓練，而在練習截拳道的過程中，竟也讓他的演技更上一層樓。隨著年紀增長，張赫發現能說心裡話的朋友不多了，若有心事想排遣，他會開4個多小時的車到慶尚道，在祖墳前吐露心聲，藉此舒緩壓力。

張赫與張娜拉繼《開朗少女成功記》、《命中注定我愛你》和《久違的再見》後，於《特務家族》四度合演，張赫飾演國家情報院特工權道勳，多年來隱藏身份，就連自己的妻子姜宥拉（張娜拉 飾）也被矇在鼓裡，殊不知枕邊人也向他隱瞞了驚人秘密。

張赫與張娜拉繼四度共演，《特務家族》導演張正道表示兩人超有默契，知道如何接哏。（圖／Disney+提供）

提到家庭生活，新婚一年的張娜拉透露，她和老公沒有太多爭吵，但已學會「嘴巴笑著但用眼睛催促」的技能，她還曝光老搭檔張赫的愛妻行徑，拍攝《命中注定我愛你》時，張赫滔滔不絕地炫耀起太太，她就這樣站著聽了15分鐘。結婚15年、育有2子1女的張赫，打趣表示他現在就是行走的家具，擋到電視會被孩子喊「借過」。

46歲的張赫一天不運動就渾身不對勁，不但在家裡規劃了小型運動場地，就連到國外工作也不中斷，他會在飯店跳繩、做肌力訓練。目前體重落在64至66公斤的他，目標增重至70公斤。

張赫一天不運動就渾身不對勁，就連到國外工作也不中斷。（圖／Disney+提供）

喜愛截拳道的他，在練習過程中竟也讓演技進步了。張赫表示對打時，如何取勝會根據當下情況有所不同，這就像拍戲，如何詮釋角色同樣有很多選擇，「例如表達悲傷，是直接哭泣、間接表現，還是要不動聲色」，他發現思考並且做出解讀相當有趣。

入行26年的張赫，坦言能說心裡話的朋友不多了，以前還會向周遭的人傾訴心事，但年紀增長後，不想造成身邊的人負擔，連父母和兄弟都不講了，幸好他找到宣洩情緒的方式，「我偶爾會去祖父母的墓地，在那裡把該說的都說出來」。張赫家的祖墳在慶尚道，距離首爾4個半小時的車程，他抵達後會向祖先稟告近況，並且打掃幕地，會再順道吃個豬肉湯飯，雖然沒做什麼特別的事，卻能讓心情舒坦不少。

育有2子1女張赫笑說他在家就像行走的家具，擋到電視會被孩子喊「借過」。（圖／Disney+提供）

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