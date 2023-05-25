台北一名張姓老翁在2012年病逝，遺體卻遲遲未下葬，被冰存在太平間內，長達10多年。連姓女兒以各種理由拒絕領回，要求寬限時日，又不接受院方協助辦理後事提議，結果被依遺棄屍體罪起訴，判決結果在今（24日）出爐。

張姓老翁2012年5月3日病逝台北榮總醫院，但65歲連女不理會醫院多次通知，以各種理由拒絕領回遺體和辦理殮葬，導致老翁的遺體放在醫院太平間10年，迫使院方在2020年報案提告。

榮總指出，連女多次允諾會處理，卻用各種理由推託或稱沒有能力處理，且聲稱父親一切後事都由她處理，其他家屬不能出面辦理後事，開庭的時候提到亡父總是淚流滿面，提到爸爸過世前曾說骨灰隨意撒一撒，不要有負擔，但最大的願望是想和妻子葬在一起。

審判長勸連女放下，「爸爸一定也捨不得妳跑來跑去，甚至上法院面臨判刑」，如果有宗教信仰，相信輪迴、有來世，爸爸現在最想脫離肉身，畢竟11年來都被困在太平間。

士林地院今天一審宣判，依刑法第247條第1項之遺棄屍體罪，且遺棄者為直系血親尊親，判處有期徒刑4月，緩刑2年，緩刑理由是連女遵守諾言，已在5月18日將父親大體領回並火化。

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