根據大陸公開的招標訊息，055大驅9、10號預計明年下水，2025年正式服役。國際政治專家賴岳謙指出， 055大驅不容易被監測到，因本身就具有「隱身設計」，是航母很重要的護衛艦。他甚至認為，大陸的軍艦CP值很高，美國造出來的軍艦卻貴到不行；大陸有完整工業建造體系、美國卻沒有，兩者怎麼PK。

賴岳謙24日在中天新聞《全球大視野》節目中表示， 055大驅引起相當多的關注， 是因為它有100多具垂直發射器，現在又有導彈干擾器。全艦的電力系統經過大幅度優化，更安靜，也更不容易被監測到，本身就具有隱身設計，是航母很重要的護衛艦。

賴岳謙指出，美國好大喜功，先搞一個濱海戰鬥艦，速度快到驚人，時速可以到達1小時90公里。後來證實沒有用，不僅會漏水還裂掉，還會常常拋錨，因為速度快，甲板變得很薄，一枚導彈就可以讓它癱在那裡，後來決定停產。

賴岳謙點出，朱姆沃爾特號驅逐艦造得很像太空船一樣，如今造不出來，是因為他們造船廠都萎縮了。而美國現在的6、700噸導彈驅逐艦，則要委託歐洲來幫他們建造，因為美國沒有能力建造，他們建造萬噸級的造價，比中國大陸貴很多。

賴岳謙甚至認為，美國8000多億美元的國防預算很龐大，人員事務費消耗一大部分，另外，一部分買的都是極其昂貴的武器。政府債台高築，然後造出來的軍艦，又貴到不行。而大陸的軍艦CP值很高，大陸政府財政負債不高。也就是說，一個負債累累、一個負債不多；一個有完整工業建造體系、一個卻沒有，兩者怎麼PK。