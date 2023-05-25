美廉社隱身在社區巷弄裡面，全台共800多家分店，一名網友好奇詢問，到底是誰會去逛美廉社？引起網友熱烈討論，不少主婦留言指出，美廉社最大的優勢就是有超便宜的好物可以買，特別是趁著出清特價選購，價格超佛心。另有人也說，可以買散蛋也是一大優勢，就算只買一顆蛋也會開發票，便宜又方便很吸引附近的住戶去逛。

一名網友在PTT上發文分享，台灣有許多不同超商、賣場，一般大家收寄包裹會去超商，購買日常所需的食材則會去全聯，假日如果要開趴則會去好市多選購商品，那大家都是什麼時候會去逛美廉社？美廉社到底是一個什麼樣定位的存在？

貼文引起網友討論，不少主婦指出，美廉社最大的特色就是常常會有超級便宜的好物可以選購。「部分產品的價格超佛心」、「有出清特賣可以買，某些東西價格比全聯好，偶爾會逛、去撿便宜」、「有超便宜的水餃」、「可以買散蛋」、「有看過，只買1顆蛋又可以開發票的店家嗎？」

另有網友則說，美廉社的定位大概是比超商還要再大一點點的超市，通常都是住在附近的熟客來買，真的很方便又便宜。