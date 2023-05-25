「絕對不可掉以輕心」，這是專家們連日來對瑪娃颱風的呼籲，由於其威力非常可觀，儘管距台灣仍遠，已要開始防颱準備。瑪娃昨減弱為中度颱風，未來將再度重返強颱，且「更猛烈」。最新路徑顯示它走到台灣東部外海時，會逐漸向東北大迴轉；部分模式模擬，不排除對台灣有較大威脅，得密切注意！

中央氣象局指出，瑪娃已通過關島附近海域，過去稍減弱為中颱，因海溫偏高、環境有利發展，未來將再度發展為強颱；日本甚至認為「它會是一個猛烈颱風」。

各國預測路徑顯示，瑪娃有很大機率在台灣東部外海迴轉。（翻攝typhoon2000）

瑪娃中心眼重整，出現一個「愛心圖案」，但這顆愛心不懷好意，號稱關島20年來遇過最強的颱風。氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，瑪娃5天後將來到轉向點附近，路徑出現變化。

一般來說，當颱風轉彎前，速度會明顯放慢，屆時距離台灣多遠，就成了它威脅程度多寡的關鍵。吳德榮指出，瑪娃接近巴士海峽時，會轉往東北來個大迴轉，不過還是有一部分模式，把它做在台灣東部，「這樣走影響就比較大了」。

今受鋒面殘餘雲系影響，北部、中部山區有零星降雨。各地氣溫：北部21至31度、中部22至34度、南部23至35度、東部20至34度。今起至28日受高壓環流影響，各地多晴朗，山區午後有對流發展。