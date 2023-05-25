一名30歲男網友嫌薪水太少，兼2份工作，白天做腳底按摩，晚上在日本料理店包壽司，一個月收入達10萬元；沒想到有網友歪樓問，「晚上捏壽司的時候會殘留早上客人的腳臭味嗎？」其他人全笑翻。

男網友在Dcard發文指出，目前身兼2份工作，白天是腳底按摩師，晚上是壽司師傅，腳底按摩月薪水約50K，壽司店則有55K，一個月收入達10萬多元。

原PO說，常聽到大家抱怨薪水低，「既然知道一份工作薪水就是不夠用，怎麼不去做2份工作？」並勸大家「與其抱怨薪水不夠，還不如把抱怨的時間拿來做第2份工作！」

沒想到這篇勵志文讓網友全歪樓，許多人留言「晚上捏壽司的時候會殘留早上客人的腳臭味嗎？」、「早上腳底按摩這個會是你捏壽司好吃的關鍵嗎？」、「白天是腳底按摩師，晚上是壽司師傅，味道都飄過來了，經典特調」、「你真的很認真，但我突然不怎麼想吃壽司就是了。」

也有網友認真回應，「又捏壽司又捏腳，會不會職業傷害啊？」、「尊重職業很難嗎，一堆人嘲諷腳味」、「這工時我不會羨慕耶，身體操壞的話，錢是幾十、幾百萬在噴的，身體健康就是最好的開源節流」、「也不是每個人職場都單純到可以兼2份。」