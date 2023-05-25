儘管民進黨立委陳歐珀已宣布退選，但im.B詐騙案仍持續延燒，昨（24）日民進黨廉政會經過3個小時的會議後，對陳做出「警告」處分，讓國民黨立委賴士葆傻眼批，民進黨主席賴清德掃黑金全是假的，根本只是用來騙選票的口號。

im.B詐騙案延燒，各界持續深追內幕，國民黨立委王鴻薇昨日在臉書公布一段影片，只見一名男子稱有調查局客戶投了1300萬元也不敢聲張，還嗆「他就是調查局的，他只要跟他同事一講立刻就立案」；民眾黨立委陳琬惠也在昨晚公布2張照片，分別是交通部前政次黃玉霖及現任台鐵副局長朱來順，曾在2020年前往曾耀鋒（曾國緯）位於五結的豪宅飲酒作樂的證據。

隨著此案牽扯到的官員越來越多，民進黨廉政會昨晚針對陳歐珀進行討論，廉政會主委邱駿彥指出陳是否涉入吸金案還有待調查，但使用曾耀鋒房屋跟車子的事情，已違反廉政條例，影響民進黨聲譽，因此先做出警告處分，若後續有被查到，將再嚴格處理。

賴士葆今日在臉書表示，陳歐珀捲入社會高度關注的im.B詐騙案，民進黨廉政會僅給予警告處分，這種雷聲大、雨點小的放水行為，就如同在打臉賴清德宣示的以最高標準掃除黑金，「賴清德一直無法說清楚與台南市爐渣案事主郭再欽的曖昧關係，就讓社會看破賴清德手腳，原來賴清德要掃黑金都是假的，只是用此口號來騙取選票而已！」