im.B詐騙案使得上千人受害，涉嫌吸金逾25億元，且整起案件持續延燒到民進黨黨政高層，立法委員陳琬惠昨（24）日爆料，現任台灣民主基金會執行長黃玉霖，以及現任台鐵副局長朱來順曾到主嫌曾耀鋒五結豪宅開趴宴飲，結果交通部長王國材竟喊出「不必查」。對此，PTT鄉民痛批，「臭到發黑，噁心至極」、「詐騙國家隊，不能查，不是不用查」。

陳琬惠指出，2020年6月12日，立法院交通委員會辦理宜蘭考察，立委陳歐珀誇張到帶著自己的金主「曾耀鋒」參加，結束後還帶著一群官員跑到這位通緝犯的五結豪宅裡，參加人員包括剛卸下政次的林佳龍愛將黃玉霖，和目前升任台鐵副局長的朱來順等官員。陳曝光，這群人整個下午都在和土地開發商飲酒作樂，商議宜蘭未來的交通建設與土地開發，「整件事臭不可聞」。

除此之外，陳琬惠提到，聚會現場還有高階警官，上班時間不上班，飲酒作樂、風紀敗壞，「要基層員警情何以堪？」陳表示，然而上述如此嚴重的事件，交通部長王國材在立法院竟然還敢說出這「不必查」，護航程度直追前行政院長蘇貞昌。陳怒轟，綠營遇到自家人就嚴重放水，這款打詐國家隊，難怪讓人民心寒！

陳琬惠的爆料也在PTT《八卦版》引發熱議，鄉民紛紛留言，「民主基金會呢，這血統那麼純正！」、「誰會查自己人？沒常識」、「查無不法進階版本不必去查」、「我曾經以為不必去查只是一個哽？」、「民進黨最高標準就是沒標準」、「結果詐騙集團後面就是執政黨，人民怎麼想」、「查了年底還選個屁阿 」、「有爆出來的就這樣，沒爆出來的有多少？」

im.B詐騙案在PTT上面引發熱議。（圖截自PTT八卦版）

不過對於朱來順部分，交通部長王國材24日回應，出席考察的名單僅有局長，不知道朱有沒有去餐會，也不確定餐會中有無做不正當的事情，交部將就這部分進行調查，這星期就會有答案。