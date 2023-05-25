SAP全球執行副總裁、大中華區總裁黃陳宏表示，區域經貿崛起、供應鏈韌性布局、綠色永續發展，是台灣企業面臨的發展趨勢。一切營運的基石皆為「數據」，各行各業講究數據驅動決策，企業經營各種維度唯有數據可視、才可管。SAP看好台灣市場發展潛力，近來持續深化投資，與台灣產業共同創新，希望加速推動更多企業朝向「全數據轉型」、「全連結協同」、「全綠色永續發展」的目標邁進，賦能客戶高效掌握營運所需的關鍵數據，加速擘劃致勝未來。

對於台灣企業數據驅動轉型，SAP全球副總裁、台灣總經理陳志惟進一步觀察到，這兩三年，疫情加速企業雲端升級，有效善用雲端技術部署及管理上的彈性、可擴充性，加速企業強化數據力，持續優化營運、擴大商業規模、甚至開創新商模，重塑與市場和客戶的溝通策略；他補充說道，還有一個有趣的現象就是，我們很多客戶推動轉型面向逐漸擴大，過去企業轉型聚焦核心業務數位化，近期範疇從數位核心向外觸及到人才、供應商、ESG績效等不同營運面向，策略從單點式轉向線、面等更加全面的管理模式與思維。

面對國際各種監管要求，永續已是企業營運至關重要的命題之一，近期一份調查指出，受訪企業表示有90%的供應鏈碳足跡，並不在單一公司的直接控制範圍內，顯示出供應鏈夥伴間應有一個共用的平台或系統，統一管理排放數據；對此，因應範疇三碳盤查需求迫在眉睫，SAP基於在企業資源管理數十年的經驗，在管理上加入「碳」的思維，發展出完整的永續發展解決方案，讓企業培養永續即戰力，無縫在SAP ERP上蒐集各式數據、協作供應鏈廠商，準確計算、分析碳足跡，將永續指標可視化、可管理優化。