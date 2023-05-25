洋基工程專注於高科技廠房統包工程，承包無塵室恆溫恆濕、高低壓輸電、商業精緻空調、消防系統、製程管線系統、給排水系統、製程廢氣系統、監控及弱電系統安裝工程等。近年切入技術門檻更高的A級商辦大樓機電空調工程，提供業主一站式工程服務。

洋基工程2022年合併營收139.67億元、年增達31.04％，營業利益21.72億元、年增達75.58％，毛利率、營益率升至19.18％、15.55％。稅後淨利17.28億元、年增達80.64％，每股盈餘達25.48元，全數改寫新高。

洋基工程表示，半導體及印刷電路板（PCB）大廠擴增資本支出、加速推進高階製程，公司陸續取得多項大型新建無塵室及機電空調工程合約訂單。同時，公司具上游原材料採購規模優勢，考有效控制材料、施工等成本，帶動去年營運創高。

由於在手訂單暢旺，洋基工程2023年前4月自結合併營收48.7億元、年增達31.93％，改寫同期新高。首季稅後淨利3.89億元，季減10.06％、年增達22.62％，每股盈餘5.81元，均創同期新高、歷史第四高。

截至首季底，洋基工程的未認列合約收入達193.7億元。公司表示，以過往合約與施工進度經驗觀察，約8成的未認列合約收入將於12～18個月內完成施工及認列，今年將積極去化目前在手工程合約，預估今明2年營運表現均可望維持穩健成長動能。

因應國內電子大廠陸續轉向東南亞布局設廠，洋基工程規畫近期至泰國設立據點，將業務拓展至東南亞地區。同時，將持續開發超高商辦大樓與大型購物中心機電空調設備工程市場，以多角化布局跨種類、跨業態及跨地區的工程管理服務，挹注中長期營運成長動能。