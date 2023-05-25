新北市長侯友宜獲國民黨徵召參選2024總統，許多民調顯示其年輕族群支持度較低。對此，國民黨青年團執行長鄧凱勛認為，侯友宜能從國民黨較有優勢的地方著手，包括如何增進兩岸關係，避免台海衝突等，以及針對高房價問題加強相關政策的發表，爭取年輕人支持。

《聯合報》日前公布2024民調顯示，在20至39歲的年輕人支持度中，民眾黨柯文哲以35%居首、民進黨賴清德26%，侯友宜僅17%。對此，鄧凱勛今(25)日接受《中評社》訪問時提出兩原因，他進一步分析道，侯友宜走穩健路線且警界出身給人嚴肅堅定的感覺，年輕人會有相對距離感，另一則為政黨結構性的問題，國民黨長期被年輕人貼上老人政治標籤。

在政黨結構問題方面，鄧凱勛說國民黨青年團將啟動與年輕選民的互動與溝通，讓年輕人明白藍營在政治風格上的轉變，也將針對年輕人所在乎的議題作為政見擬定的參考方向。距離總統大選仍有7個多月的時間，鄧凱勛認為侯友宜仍有機會爭取年輕選民支持。

鄧凱勛認為，侯友宜能從國民黨較有優勢的地方先著手，包括如何增進兩岸關係，避免台海衝突，此外，先前賴清德稱房價正在下降引起議論，侯友宜能針對高房價問題加強相關政策的發表，爭取年輕人的支持。