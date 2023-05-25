新華社25日報導，歐亞經濟聯盟第二屆歐亞經濟論壇，當地時間24日在俄羅斯首都莫斯科開幕，主題「多極化世界中的歐亞一體化」，涵蓋經貿合作、能源安全、數位轉型、技術合作、氣候變化等方面。中國大陸國家主席習近平視訊出席全會開幕式致詞指出，中方希望共建「一帶一路」與歐亞經濟聯盟建設對接合作，走深走實，各國團結協作、勠力同心，攜手開創亞歐合作新局面。

歐亞經濟聯盟成立於2015年，成員國有俄羅斯、哈薩克、白俄羅斯、吉爾吉斯和亞美尼亞。本屆論壇在輪值主席國俄羅斯舉行，為期兩天，除全會外，還有35場分會議，50多國超過2700名政商界、國際組織和媒體代表參加。

主辦國俄羅斯總統普丁致詞時說，歐亞經濟聯盟支持旨在發展整個歐亞大陸的其他倡議，將繼續與中國合作，將歐亞經濟聯盟架構內的一體化進程，與中國提出的「一帶一路」倡議對接，實現「大歐亞夥伴關係」的宏偉構想。

大陸央視新聞用戶端報導，習近平應邀以視訊方式出席歐亞經濟聯盟第二屆歐亞經濟論壇全會開幕式致詞指出，當今世界正處於百年未有之大變局，世界多極化、經濟全球化歷史潮流勢不可當。堅持真正的多邊主義，推動區域協調發展，是國際社會廣泛共識。

習近平強調，他先後提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，呼籲各國共同致力於建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界，推動構建人類命運共同體。今年是他提出共建「一帶一路」倡議十周年。這個倡議的根本出發點和落腳點，就是探索遠親近鄰共同發展的新辦法，開拓造福各國、惠及世界的「幸福路」。

習近平強調，作為亞歐大家庭的一員，中國的發展離不開亞歐地區，也惠及亞歐地區。中方真誠希望，共建「一帶一路」同歐亞經濟聯盟建設對接合作走深走實，各國團結協作、勠力同心，攜手開創亞歐合作新局面。今年下半年，中方將舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。中方願與「一帶一路」共建國和歐亞經濟聯盟成員國一道，繼續高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，共用機遇，共克時艱，共創未來，攜手譜寫多極化世界文明進步新篇章。