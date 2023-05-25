口罩令解除，加上天氣炎熱，越來越多人不戴口罩，導致第四波疫情。中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬表示，這波疫情專攻「天選之人」，因為他們不繼續戴口罩、身上又沒抗體，而這類的青壯年族群，確診後有個特點就是「發高燒」。

疾管署副局長羅一鈞推估，第四波新冠疫情將在6月底達到高峰；根據統計，上周平均單日新增204例中重症個案，以過去重症佔總確診數1％來推算，國內實際每天增加2萬多人確診。

根據疾管署統計，在3月20日以前，本土確診共累計1018萬1449例，死亡累計1萬8656例。3月20日後至今，國內死亡數累計增加595人，中重症則增加7454人，2個月來中重症併發症致死率近8％。

根據《ETtoday新聞雲》報導，黃高彬表示，這波疫情主要侵犯的是「天選之人」，因為「天選之人」不像以前一樣戴口罩，身上又沒抗體，所以特別容易染疫，另長者與共病者重複感染也變多；這波確診的症狀為喉嚨痛、流鼻水、咳嗽，在青壯年族群還有個特點「發高燒」，因為這族群中有許多沒確診過的「天選之人」，而重複感染者多比較不容易高燒。

新光醫院副院長洪子仁表示，第四波疫情確實在升溫，主要是群體保護力下降，加上防疫措施解除。他建議大家外出時仍要戴口罩，尤其是65歲以上、有慢性病、未打疫苗等3種危險因子的民眾，更是強烈建議繼續戴口罩。