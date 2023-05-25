視障者小易（化名）去年8月搭火車到台南新營站，出站時由一名女站務員引導，2人在搭乘電梯期間，小易突用手勾住站務員的脖子，並將頭埋近她的肩膀及臉頰，讓站務員覺得被冒犯，報警提告；法官依《性騷擾防治法》，判處小易拘役20日，得易科罰金，民事部則則須賠償2萬元。

據判決書指出，小易（化名）為視障人士，去年8月21日晚間7時許，小易在臺南「新營火車站」內，接受站務員A女引導出站，當A女帶領其搭乘電梯時，小易將原本搭在A女左肩之左手，勾環住A女脖子，並將頭埋近A女右肩膀、右臉側，讓A女感受到性別冒犯之嫌惡感，因此向鐵路警局報案，並提告求償精神撫慰金20萬元。

法庭審理時，小易答辯，自己有將頭埋向A女臉頰、肩膀接觸對方身體，造成她不舒服之事實，但當日是因自己身體不舒服才會有此不適當之行為，願意賠償精神慰撫金，但A女請求20萬元實屬過高。

法官審酌小易為逞一己私慾而對A女為性騷擾行為，顯然欠缺尊重他人身體自主權之觀念，並造成其蒙受陰影，行為實有不當；考量雙方教育程度、身分地位、經濟狀況，兼衡小易不法行為態樣以及A女內心所可能承受之精神痛苦等一切情狀，法官依犯性騷擾防治法第二十五條第一項之性騷擾罪，判處小易拘役20日，得易科罰金，民事部分則須賠償2萬元。

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