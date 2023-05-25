翁明顯表示，中環作為全球領先的高品質專業光碟製造商，近年來在根留台灣、堅守本土製造的策略下，以高品質、高單價的產品，為客戶提供優質的產品和服務，在光儲存領域達到全球第一，除了成功累積充沛的現金及高流動性資產外，負債比僅26%，優於業界水準。

除在光儲存市場取得成功，中環憑藉本業累積的充沛資金，進一步拓展其他業務，除了併購Verbatim品牌、取得全球業務及通路，擴展營運版圖外，中環也積極投資其他潛力行業，目前已成為台灣高鐵(2633)第8大股東，並投資夏都飯店(2722)和遠雄悅來大飯店(2712)等觀光產業，隨著疫情解封後全球旅遊觀光行業的蓬勃發展，這些投資項目將為中環帶來顯著回報，後市可期。

在本業及業外均進入成長期下，中環第1季稅後盈餘為6.8億元，每股盈餘為0.62元，翁明顯預期，第2季獲利可望優於第1季。

台北國際電腦展將於下週開展，Verbatim品牌與中環集團將首次聯合參展，展現品牌實力和未來發展策略，中環表示，Verbatim品牌以拉丁文命名，象徵著忠實記錄的精神，並以此成為全球最大的光碟片和消費性電子品牌通路，此次Verbatim將展示全新產品，展現品牌的創新實力和未來方向，除了象徵轉型，新產品也將對集團今年下半年營收做出重大貢獻。