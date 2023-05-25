不只本土第4波新冠疫情正在燒，流感也是，小兒科醫師陳信宏指出，一對小兄弟連日發燒、咳嗽、流鼻水，但新冠快篩卻都是陰性，吃藥也無法緩解症狀，他聽完後馬上為他們做流感快篩，3分鐘後答案出爐，原來兩人是感染「A型流感」。

陳信宏在臉書分享，23日有家長帶一對小兄弟來看診，哥哥發燒4天，弟弟燒2天，加上咳嗽、流鼻水、痰又厚又多，但在家做新冠快篩2次都是一條線，吃藥也不見效，體溫燒了又退、退了又燒。陳信宏聽完家長的描述後，立刻幫兩位小朋友做流感和腺病毒快篩，3分鐘後答案揭曉，兄弟倆都感染「A型流感」。

陳信宏解釋，得A型流感如果沒有給予抗病毒藥，可能引發肺炎、腦膜炎、中耳炎，只有檢驗出來，儘速投予正確藥物，才能夠對症治療。且確定診斷後，可以及早跟家人，同學與親朋好友做隔離，避免大家都被感染。

流感進入流行期，疾管署公布，上周類流感門急診就診人次超過7萬人，較前一周6萬上升5.2％，同時上周新增18例流感併發重症，分別為11例A型H1N1、5例A型H3N2、1例A型未分型及1例B型，以及新增2例死亡，分別為A型H1N1及A型H3N2，年齡為70多歲及80多歲女性，從發病到死亡僅0到2日。