美國樂壇有「搖滾女王」之稱的蒂娜透納(Tina Turner),於瑞士時間24日病逝蘇黎世附近家中,蒂娜透納的發言人證實她在先生陪伴下逝世,享壽83歲。蒂娜透納近年為許多健康問題受苦,包括癌症、中風和腎衰竭等,消息一出許多粉絲相當不捨,紛紛回憶起她生前最經典的歌曲,以下整理出蒂娜透納生前紅遍半邊天的7首歌曲。

1. 江深山高(River Deep, Mountain High )(1966)

蒂娜於 1960 年與同為歌手的伴侶艾克 (Ike) 一起合作,六年後被製作人發掘,這首歌曲一炮而紅,蒂娜在之後在自傳中寫道:「我只是一個來自田納西州的女孩,被艾克追求並成為了一名歌手。」

2. 驕傲的瑪麗(Proud Mary) (1971)

蒂娜與艾克在這首歌曲中將原本的鄉村搖滾風轉變為一首爆炸性的龐克曲風,讓美國音樂迷印象深刻,這首歌衝上公告牌排行榜上排名第四,並獲得了格萊美獎。2005年,碧昂絲曾在某頒獎典禮上唱這首歌向她致敬。

3.我們在一起(Let's Stay Together) (1983)

蒂娜在經歷家暴後,與艾克離婚,她沉寂了許久,重新成為一名獨唱歌手,不過當她遇到英國電子流行樂隊 Heaven 17 的兩名成員時,一起錄製這首單曲,這為蒂娜帶來比以前更大的成功,這是她十年來第一次進入英國音樂榜前 10 名。

5. 愛情有什麼關係( What's Love Got to Do With It )(1984)

這首經典歌曲由特里·布里頓 (Terry Britten) 和格雷厄姆·萊爾 (Graham Lyle) 創作,鞏固蒂娜作為獨唱明星的地位,她性感、具有挑釁意味的演繹,伴隨著她穿著牛仔布和黑色皮革大步走在紐約街頭的音樂錄影帶,使她獲得美國獨奏冠軍,並贏得了格萊美獎的年度唱片。

6. 我們不需要另一個英雄(We Don't Need Another Hero) (1985)

<我們不需要另一個英雄>是電影《衝瘋飛車隊》(也就是後來的瘋狂麥斯系列)的主題曲,電影由蒂娜和梅爾吉勃遜主演,歌詞與電影后世界末日世界的荒涼相呼應,受到許多影迷喜愛。

7. 黃金眼 (1995)

蒂娜獲得奧斯卡提名的 1993 年傳記片《愛與它何干》大獲成功後,龐德電影製片人邀請她演唱皮爾斯布魯斯南 (Pierce Brosnan) 的007處女作,她的專輯全球總共賣出逾1.8億張,被認證是「地表銷量最高女歌手」。